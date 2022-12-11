Edirne'de düzenlenen Masterlar Uzun Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası tamamlandı

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EDİRNE (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Masterlar Uzun Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası sona erdi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen şampiyonada Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan yaklaşık 400 sporcu yarıştı.

Çeşitli kategorilerde kulaç atan yüzücüler kürsüye çıkmak için mücadele verdi.

Şampiyonada başarı elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, şampiyonanın başarılı şekilde geçtiğini söyledi.

"7'den 70'e yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla organizasyonun düzenlendiğini belirten Dinç, "Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'muz hizmet vermeye başladığı günden bu yana tüm yaş gruplarını ulusal ve uluslararası müsabakalarda ağırlıyor. Masterlar Uzun Kulvar Kış Yüzme Şampiyonası da örnek ve güzel bir organizasyon oldu. Tüm sporcularımıza başarılar dilerim." diye konuştu.





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