Edirne'de 3 balıkçı avda kullandıkları dinamitin patlaması sonucu yaralandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, 3 amatör balıkçı, balık avı sırasında kullandıkları iddia edilen dinamitin patlaması sonucu yaralandı.

İddiaya göre, İbrice Limanı'ndaki kayalıklarda E.K. (44), Ö.G. (40) ve K.K. (47), yasak olduğu halde dinamitle balık avlamak istedi. E.K'nin atmaya çalıştığı dinamit elinde patladı.



Çevredeki balıkçıların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan üç balıkçıyı Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.