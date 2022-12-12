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EDİRNE (AA) - Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle buluşmaları kapsamında gerçekleşen programda Balkan, kahvehanelerdeki vatandaşları selamladı, yapılan çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi vererek talepleri dinledi.

Ziyaretlerde AK Parti İlçe Başkanı Haluk Savaştürk, MHP İlçe Başkanı Erman Erbaş, belediye meclis üyeleri ve belediye birim amirleri de yer aldı.

- Havsa'da, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları anlatıldı

Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Ekipler, cumartesi pazarında açtıkları stantta broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

Ekipler ayrıca hafta sonu ilçedeki spor müsabakalarında broşür dağıttı, sporcu ve hakemlerle birlikte "Kadına El Kalkamaz" pankartı açtı.

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