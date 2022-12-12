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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, Bulgaristan'da düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Video Art" Festivali'nde dereceye girdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Şumnu kentindeki Shumen Konstantin Preslavsky Üniversitesinin Görsel Sanatlar, Teknoloji ve Girişimcilik Eğitimi Bölümü'nde "Uluslararası Öğrenci Video Art" Festivali düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün'ün de üyeleri arasında yer aldığı jüri tarafından öğrencilerin "Yenileme" temasıyla ürettikleri video art çalışmaları değerlendirmeye alındı.

Değerlendirme sonucunda sanatta yeterlik öğrencisi, araştırma görevlisi Meriç Batuhan Çil jüriden en yüksek puanı alırken, yüksek lisans öğrencisi Şahika Ezgi Çay da dördüncü oldu.

Festival sonunda öğrencileri tebrik eden Prof. Tüzün, uluslararası festivallerin öğrenciler ve eğitimciler için pozitif, tazeleyici ve besleyici olduğunu belirterek, "Özellikle ortak çalışma kültürü ve fikir üretme yöntemleri üzerine atölyelerin bulunduğu bu türdeki festivallerde ortaya çıkan işbirliği ile Türkiye ve Balkanlar arasındaki eğitim bağı her geçen gün daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

- Doç. Dr. Çetin, yeniden ATAM Başkanlığı Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, yeniden Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanlığı Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Doç. Dr. Nurten Çetin, ATAM Başkanlığı Bilim Kurulu asli üyeliğine yeniden seçildi.

2018 yılından buyana kurulun üyesi olan Çetin'in, 3 yıl daha görev yapacağı belirtildi.





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