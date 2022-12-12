Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliğine Büyükelçi Yörük getirildi

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EDİRNE (AA) - Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliğine Büyükelçi Murat Ahmet Yörük atandı.

Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Ülkeleriyle Siyasi İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığında Şube Müdürü ve Daire Başkanı, Müsteşar, Mumbai Başkonsolosluğu, Türkiye'nin Windhoek ve Tiran büyükelçilikleri görevlerinde bulunan Yörük, Bakanlık kararı ile Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliğine getirildi.

Görevine başlayan Büyükelçi Yörük, 2014-2017 yılları arasında da Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği görevini yürütmüştü.

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