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EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



İl Başkanı Sinan Tekin, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 2023 yılının Türkiye'nin değişim ve dönüşüm yılı olacağını belirterek, omuzlarındaki büyük sorumluluğun farkında olduklarını belirtti.



Ekonomi ve iş hayatıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını dile getiren Tekin, önümüzdeki günlerde diğer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de buluşacaklarını ifade etti.

Genel İdare Kurulu Üyesi ve Edirne İl Sorumlusu Mustafa İriş'in de konuşma yaptığı programa Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz ve odaların yöneticileri katıldı.



- Süloğlu Spor grubunda liderliğe yükseldi

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Süloğlu Spor'un bu yıl şampiyon olacağına inandığını belirtti.

Ormankıran, Küplü Spor ile oynanan karşılaşmayı Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay ile seyretti, maç sonunda Altay'a Süloğlu Spor atkısı hediye etti.

Ev sahibi takımın 8-2 kazandığı karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcuları ve teknik ekibi tebrik eden Ormankıran, 4 haftadır yenilmeden Süloğlu Spor'un emin adımlarla şampiyonluğa yürüdüğünü belirtti.



Küplü Spor galibiyetiyle grubunda liderliğe yükselen Süloğlu Spor'a ilçe halkının inancının tam olduğunu ifade eden Ormankıran, "Bizler takımımızın her zaman arkanızdayız. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde halkımızla kulübümüzün yanındayız." diye konuştu.









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