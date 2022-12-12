Edirne'de kış tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı

EDİRE (AA) - Edirne'de kış şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı Vali H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda ilgili kurumların yetkilileri, kış hazırlıkları ve almış oldukları tedbirler hakkında bilgi verdi.

Vali Kırbıyık, tüm birimlerin, gerek makine parkı imkanları gerek geçmiş yıllardan edinmiş oldukları tecrübeleriyle konu ile ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirtti.

Kış şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek sıkıntılardan vatandaşların mümkün olduğunca az etkilenmesi için iletişim ve koordinasyonun çok önemli olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Kış mevsiminde yaşanabilecek yoğun yağışlarda sürecin en sıkıntısız şekilde atlatılabilmesi için kurumlarımızın birbiri ile iletişimde kalması ve gerek duyulduğu anda birbirlerine destek olması önemli. Yine diğer yandan biliyorsunuz kış lastiği takılması zorunluluğu, ticari ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarımızda 1 Aralık itibariyle başladı. Tabi sadece bu araçların değil trafikteki tüm araçların kış döneminde kış lastiği takması konusunda da hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu konuda da denetimlere ağırlık vermemiz yerinde olur. " diye konuştu.

Toplantıya Belediye Başkanı Recep Gürkan, Vali Yardımcıları Ali Uysal, Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.



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