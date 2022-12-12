Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti. Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen H.D, A.Ş, C.N. ve T.S. yakalandı.

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan dosyaları olduğu tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

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