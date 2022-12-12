Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde E.G ve M.Ç.T'nin üzerinde arama yaptı.

Şüphelilerin üst aramasında 461 gram esrar, 8 gram metamfetamin, iki hassas terazi ve 950 lira ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

- Gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Keşan'da polis ekipleri bir ev ve araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.B'nin ev ve otomobilinde arama yaptı.

Aramada, 48 şişe gümrük kaçağı içki ile 6 litre sahte içki ele geçirildi. A.B, hakkında idari işlem başlatıldı.

- Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.Ö'nün İstasyon Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

- Evinde kalan misafirden şikayetçi oldu

İpsala ilçesinde bir kişi evinde misafir olarak kalan arkadaşından şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, H.A, evinde misafir olarak kalan A.Ö'nün, çantasından altın kolye ve nişan yüzüğünün çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



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