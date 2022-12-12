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EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 12,201 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ayçiçeği Kg 11,003 12,201 Buğday Kg 6,182 6,866 İnek Kg 35,700 58,000 Dana Kg 57,000 70,900 Koyun Kg 27,000 38,500 Kuzu Kg 48,500 66,500

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