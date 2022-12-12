Edirne'de 4 kilo 500 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde 4 kilo 500 gram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması kapsamında Bosnaköy köyü yakınlarında bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.