Edirne'de 3 kilo 200 gram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de bir otomobilde 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa otoyol gişelerinde bir otomobilde arama yaptı.

Aramada araçta 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği Edirne Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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