Edirne'de gümrük kaçağı içki ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde gümrük kaçağı 48 litre içki ve 6 litre sahte içki ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli A.B'yi Dörtyol Kavşağı'nda durdurdu.

Şüphelinin otomobili ve evinde yapılan aramada gümrük kaçağı 48 litre içki ve 6 litre sahte içki ele geçirildi.

Şüpheli A.B. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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