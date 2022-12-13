Edirne ASKOM toplantısı Sağlık Müdürü Yıldırım başkanlığında yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinatörlüğünde Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde düzenlenen toplantı, Yıldırım'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Toplantıda, Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ve il dışına yapılan sevkler hakkında sunum yapıldı.

Toplantı, hastaneler arası hasta nakilleri, il dışı sevkleri, acil servis hizmetleri ile bu hizmetlerin kesintisiz, ulaşılabilir ve daha etkin sürdürülebilmesine yönelik bilgi paylaşımının ardından sona erdi.

Toplantıya, müdürlük hizmet başkanları, üniversite ve kamu hastaneleri başhekimleri, tıp fakültesi öğretime üyeleri ve uzman hekimler katıldı.



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