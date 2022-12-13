Edirne'de uyuşturucu madde ticaret yapmak suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, uyuşturucu madde ticaret yapmak suçundan aranması bulunan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.A'yı Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

H.A'nın sorgulamasında uyuşturucu madde ticaret yapmak suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.