Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde evinden eşyaları çalındığı iddia edilen kişi polise başvurdu.
Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan H.U.G. evine geldiğinde 1 altın kolye, 2 altın künye, 2 altın yüzük ve 1 çift botunun olmadığını fark etti.
H.U.G. olayla ilgili polise başvurdu.
- Edirne'de bir kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu
Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'ndeki devriyesinde durumundan şüphelenilen C.A'nın üzerinde arama yaptı.
Üzerinde 9,94 gram uyuşturucu bulunan C.A. gözaltına alındı.
- Alkollü araç kullanan kişiye ceza kesildi
Enez ilçesinde, alkollü araç kullanan kişiye ceza uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri Milli Egemenlik Caddesi'nde trafik denetimi yaptı. Denetimde sürücü C.S'nin 1,70 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Alkollü araç kullanan C.S'ye ceza kesildi.