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EDİRNE (AA) - Süloğlu'ndaki eğitim çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda eğitim kurumlarının ihtiyaçları ve yapılan çalışmalar görüşüldü.

Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi kapsamında uygulanacak faaliyetlerin değerlendirdiği toplantıda, öğrencilerin okula devamlılığını sağlamaya yönelik tedbirlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

- V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi çevrim içi gerçekleşti

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından düzenlenen V. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrede yenilikçi sağlık yaklaşımları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜB'ün yılda 40 etkinlik gerçekleştirdiğini belirtti.

İlki TÜ ev sahipliğinde 2017'de düzenlenen kongreye gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten Tabakoğlu, sağlık bilimleri alanında önemli bir yere sahip olan kongrenin bilim dünyasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

- Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Yüksel Yeşil İlkokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okulda incelemede bulunan Arpacı yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Arpacı, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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