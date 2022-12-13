Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince kentte dün birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu D.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen D.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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