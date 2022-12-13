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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

AA

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerince kentte dün birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu D.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen D.B, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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