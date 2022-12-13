Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu Edirne'de yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ mensubu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen G.Y. ve Y.E.D. yakalandı.

Şüphelilerin "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adli makamlarda kaydı olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan terör örgütü mensuplarının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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