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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde üniversite öğrencilerine AB proje süreci ve burslar hakkında eğitim verildi.

İpsala Meslek Yüksekokulunda düzenlenen programda, Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Vizyon Kulübü uluslararası çalışmalar eğitmeni Berat Gök tarafından öğrencilere, ERAMUS, AB projesi hazırlama, proje süreci ve yurt dışı bursları hakkında bilgiler verildi.

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayati Arda, verilen eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirtti.

- İpsala'da üniversite- sanayi işbirliği gelişiyor

İpsala Meslek Yüksekokulu Müdürü Hayati Arda ve yöneticiler ilçede faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Üniversite, sanayi işbirliğini sürdürülebilir hale getirebilmek amacıyla yapılan ziyaretlerde, ortaklaşa yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Arda, okullarına desteğini her geçen gün arttırarak devam eden firma yetkilisi Birol Aydemir'e teşekkür etti.

- İpsalaspor'lu Furkan şampiyonluk yaşamak istiyor

Edirne Süper Amatör kümede şampiyonluk mücadelesi veren İpsalasporlu oyuncu Furkan Diravacı şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Diravacı, AA muhabirine, İpsalaspor'un şampiyon olması için ekip olarak ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini belirtti.

Tüm kadro olarak şampiyonluk hedefine odaklandıkalarını anlatan Diravacı, "Hocamız, futbolcu arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz şampiyonluk hedefine kilitlendik. Bende İpsalaspor'un şampiyon olması için sıkı bir çalışma temposu içindeyim. Takım olarak şu an 2. sıradayız. Liderle aramızda 2 puan var var. Puan farkını kapatıp şampiyon olmak istiyoruz." dedi.









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