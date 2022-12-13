Edirne'de çok sayıda taklit ürün ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, polis ekiplerince çok sayıda taklit ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kentteki 3 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, kıyafet, ayakkabı ve aksesuarlardan oluşan 1422 taklit ürün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.





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