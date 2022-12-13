Amatör maçta olay çıkaran 6 taraftar spor müsabakalarını seyirden men edildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de pazar günü oynanan amatör maçta olay çıkaran 6 taraftara, tüm spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi.

Edirne Süper Amatör Ligi A Grubu'nda Kirişhanespor ile Keşanspor arasında Saraçhane Stadı'nda oynanan maç sonrasında Keşansporlu taraftarların kendi aralarında çıkan kavgada gözaltına alınan 6 taraftarın Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden F.M, E.Ç, A.A. ve U.D, sorgularının ardından serbest bırakılırken, kavgada bacağı kırılan U.D, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Üst aramalarında satır ve bıçak bulunan M.A. ve E.K Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında işlem yapılan 6 taraftar, tüm spor müsabakalarını seyirden men edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.