TÜ Öğretim Görevlisi Dr. Kaşıkçı Kuala Lumpur'daki "Türk Gecesi"nde sahne aldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Görevlisi, besteci ve yorumcu Dr. Evrim Kaşıkçı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "Türk Gecesi" etkinliğine konuk sanatçı olarak katıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda Türkiye’nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen program, Perdana Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe konuk sanatçı olarak katılan Dr. Kaşıkçı, Türk müziğinin özgün eserlerini seslendirdi.
Etkinliğe, Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Royal Lake Club Başkanı Manjeet Singh Dhillon, kulüp üyeleri, büyükelçilik personeli ile Malezya’daki Türk vatandaşları katıldı.
Kaşıkçı, makamında ziyaret ettiği Büyükelçi Yüksel'e Sultan II. Bayezid Külliyesi tabağı ile "Edirne Türküleri" ve "Adı Kadın Türküler" albümlerini takdim etti.