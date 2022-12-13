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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçede bulunan Ali Ayağ Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, okulda incelemede bulunan Kaymakam Kaya, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Derslikleri gezen Kaya, öğrencilerle sohbet etti.

Kaya, öğrencilere başarılı bir eğitim hayatı dileyerek her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

- İpsala Karma OSB Toplantısı yapıldı



İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Toplantısı, Keşan Kaymakamı ve İpsala Kaymakam Vekili Cemalettin Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda OSB'de yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Yılmaz, OSB için çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Faydalı bir toplantı gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, "İpsala'mızda yatırım fırsatları yaratmak ve genç istihdamımızı artırmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, kurum müdürleri, oda ve borsa temsilcileri katıldı.

- Keşan'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları anlatıldı

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdi.

Polis ekipleri, Beğendik Caddesi'nde kurulan pazar yerinde "Kadına El Kalkamaz" konulu bilgilendirici broşür dağıttı.

KADES uygulaması konusunda da bilgiler veren ekipler, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.





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