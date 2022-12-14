Edirne'de 91 düzensiz göçmen yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmeye hazırlanan 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri insan kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda kent genelinde 7 adrese düzenlenen operasyonda 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.