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EDİRNE (AA) - AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, 4 yılı tamamladığı ilçe başkanlığı görevini layıkıyla yerine getirmek için tüm imkanları kullandığını bildirdi.

İlkdoğmuş yaptığı yazılı açıklamada, 13 Aralık 2018'de devraldığı ilçe başkanlığı görevinde 4 yılı doldurduğunu belirtti.

İlk günkü heyecanla görevine devam ettiğini dile getiren İlkdoğmuş, "4 yıllık çalışma karnemizi önümüze koyduğumuzda İpsala merkez, belde ve köylerimizde adeta ayak basmadığımız yer kalmadı. İnsanlarımızı evlerinde, işyerlerinde ve kahvelerde ziyaret ederek gönüllerine dokunmaya çalıştık. Onların dertlerini dinledik, sorunlarına çözüm aramaya çalıştık. Muhtarlarımız ile devamlı irtibat halinde olduk. STK’larımızla ve toplumun tüm kesimleri ile iç içe olduk. " ifadelerini kullandı.

2023 hedefleri doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini ifade eden İlkdoğmuş, şöyle devam etti:

"İpsala Karma Organize Sanayi Bölgesi yönetimi bu ay içinde kurulacak. En önemlisi ocak ayında söz verdiğimiz hastanemize kavuşuyoruz. Bir yandan TOKİ bir yandan organize sanayi bölgesi, bir yandan kütüphane bir yandan gençlik merkezi, kapalı yüzme havuzu, İlçemizi hükümetimizin destekleri ile yeni Türkiye yüzyılında buluşturacağız. 4 yıl boyunca bizden desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."

- İzzetiye Mahallesi su terfi hattı çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesince İzzetiye Mahallesi'nde başlatılan su terfi hattı çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin 730 metrelik terfi hattı çalışması yaptığı belirtildi.

Belediye ekiplerinin vatandaşların sağlıklı, kesintisiz suya ulaşması için çalıştığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzzetiye Mahallemizde Kadıköy Barajı Rasim Ergene İçme Suyu Arıtma Tesisinden gelen 730 metrelik terfi hattı değişimi çalışmalarında sona geldik. Bugün bağlantılar yapılıp çalışma bitecek, bu esnada arıtma tesisinden gün boyu su basılamayacak. Herhangi bir su kesintisi öngörmüyoruz."





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