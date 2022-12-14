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Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA

Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK zanlısı gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi R.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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