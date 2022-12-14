Otomobilinde kaçak cep telefonları ele geçirilen yabancı uyruklu gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobilinde 53 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilen yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı yolunda Bulgaristan uyruklu D.G.P'nin kullandığı araçta arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 53 cep telefonu ele geçirildi.

Sürücü D.G.P. gözaltına alındı.

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