Edirne'de yakalanan 2 gasp şüphelisinden 1'i tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de zorla senet imzalatma ve baskı kurma iddiasıyla gözaltına alınan 2 gasp zanlısından 1'i tutuklandı.

İstasyon Mahallesi'nde yaşayan S.K, kendisine zorla senet imzalatma ve baskı kurma iddiasıyla şüpheliler O.K. ve U.K'den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. U.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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