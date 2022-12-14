Edirne'de çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 şüphelinin iş yeri ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 21 bin 540 doldurulmuş sigara, 9 bin sigara filtresi, 2 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 300 paket sigara sarma kağıdı, 200 paket pipo tütünü, 9 elektronik sigara ve çok miktarda tütün ürünü ele geçirildi.

Şüpheliler B.A.B, B.B, M.E.G. ve S.A. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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