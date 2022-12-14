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EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 19-31 Aralık tarihlerinde Saraçlar Caddesi'nde "Edirne Belediyesi Yılbaşı Alışveriş Günleri" düzenleneceğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, kurulacak stantlarda üretici kadınların el emeği ürünlerinin satışının gerçekleştirileceğini belirtti.

Yılbaşı Alışveriş Günleri'nin ikinci kez Edirnelilerle buluşacağını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Edirneli kadınlarımız Edirne'mizde çok güzel işlere imza atmaya devam ediyor. Edirne Belediyesi olarak kadınlarımızın sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Hem yılbaşında sevdiklerine birbirinden güzel ve değerli hediyeler almak hem de kadınlarımızı desteklemek adına tüm Edirne halkını 19-31 Aralık tarihleri arasında Saraçlar Caddesi'nde düzenleyeceğimiz Edirne Belediyesi Yılbaşı Alışveriş Günleri'ne davet ediyorum."

- TÜ'de "Arkeolojide Eski Soru(n)lara Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından "Arkeolojide Eski Soru(n)lara Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesinin kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri kapsamında çevrim içi düzenlenen sempozyum Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu'nun konuşmalarıyla başladı.

Sempozyuma katılan akademisyenler 2 oturumda bildirilerini sundu.

Sempozyum, oturumların ardından yapılan değerlendirme ve kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

- TÜ öğretim üyeleri Bulgaristan'daki sempozyuma katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) öğretim üyeleri Bulgaristan'ın Şumnu kentinde düzenlenen "Nüvvab Sempozyumu"na katıldı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, Şumnu Episkop Konstantin Preslavski Üniversitesi ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi iş birliğinde yapılan etkinliğe, TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Öztürk ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Şentürk, Doç. Dr. Muhammet Altaytaş, Doç. Dr. A. Taha İmamoğlu ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Öbek katıldı.

Sempozyumda Ali Öztürk ve Ali İhsan Öbek oturum başkanı olarak yer alırken Mustafa Şentürk, "Bulgaristan’da Türkçe Yayımlanan Medeniyet Gazetesi'ndeki Tefsir-i Şerif Konulu Makaleler", Muhammet Altaytaş, "İki Nüvvablı Alim Nazarında Din ve Medeniyet İlişkisi: Hafız Yusuf-Mehmet Fikri", A. Taha İmamoğlu ise "Nüvvab Öğretmenlerinden Osman Seyfullah Keskioğlu’nun Fakih Sahabiler ve Mezhep İmamları İsimli Eserinin İncelenmesi" başlıklı tebliğlerini sundu.





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