Havsa'da meydan projesiyle ilçenin çehresi değişecek

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EDİRNE (AA) - Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, meydan projesiyle ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Balkan, AA muhabirine, meydan projesinin 24 dönümlük alanı kapsadığını belirtti.

İlk etapta Havsa Belediyesinin arkasında kalan Milli Egemenlik Parkı ve parkın çevresindeki otogarda çalışmaların yapılacağını belirten Balkan, "Bunun içerisinde yine küçük bir meydanı olacak, kafeteryaları, yürüyüş alanları, dinlenme alanları, çocuk parkı ve havuzu olacak." dedi.

Balkan, eski hükümet konağının bulunduğu alanda da bir düzenleme yapılacağını ifade etti.

Meydan projesini uygulamaya başladıklarını anlatan Balkan, şunları kaydetti:

"Son olarak yeni yaptığımız kapalı pazar yeri ile Sokullu Camisi arasında kalan alanı yapacağız. 2024'e kadar ilk bölümünü, 2024 sonrası da ikinci bölümünü yapacağız. Burada da yine sergi alanları, çocuk amfileri, çocuk parkları, kadın meclisimizin satış reyonları olacak içerisinde, Halk Eğitim Merkezimizin hemen yanına da bir sergi alanı yapmayı planlıyoruz. Bittiğinde bölgemizde örnek bir meydan projesi olacak diye düşünüyorum. Havsa Belediyesi olarak projelendirdik ve büyük ölçüde belediyenin öz kaynaklarıyla projeyi yapıyoruz."





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