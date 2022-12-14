Edirne'de öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi dersini camide işledi

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi öğrencileri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini camide işledi.
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" kapsamında öğrenciler her dönem en az bir kez din kültürü ve ahlak bilgisi dersini camilerde işliyor.
Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 9/A sınıfı da protokol kapsamında bugünkü derslerini öğretmenleri Duygu Nalbant eşliğinde Sultan II. Beyazıt Külliyesi Camisi'nde gerçekleştirdi.
Caminin imam hatibi Resul Babaoğlu, caminin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi verdi.
Öğrenciler caminin yanı sıra II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezerek müze hakkında bilgi aldı.