Edirne Valisi Kırbıyık, "Saros Alan Başkanlığı" önerisi eleştirisinde üslubu doğru bulmadığını belirtti:

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, yapılacak eleştiri ve tartışmaların belli sorumluluklar çerçevesinde yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Kırbıyık, Valilikte düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu Keşan'da gerçekleştirilen Saros Körfezi Çalıştayı'nda tartışmaya açılan "alan başkanlığı" önerisine yönelik eleştiriye cevap verdi.

Çalıştayın amacının doğa, dalış, deniz, kültür ve kuş gözlemciliği turizminin önemli merkezlerinden Saros Körfezi'nin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulması, bölgenin gelişimiyle ilgili aksayan yönlerin tespit edilmesi ve atılacak adımlar olduğunun altını çizen Kırbıyık, Saros'taki "çok başlılığın" giderilmesi konusunda "alan başkanlığı"yla ilgili bir önerinin tartışılmasını istediklerini vurguladı.

"Alan başkanlığı" önerisinin fikri boyutta bir öneri olduğuna işaret eden Kırbıyık, "Biz alan başkanlığıyla ilgili 'çalıştık, hazırladık, sunuyoruz' demedik. Bu bir fikir boyutunda, henüz ete kemiğe bürünmüş çalışması yapılmış, bakanlıklara taşınmış bir iş değil. Sadece konunun tüm taraflarının bilgisi olsun, fikirlerini alalım. Bundan da büyük mutluluk duyduk. Toplantıda destekleyen de oldu, eleştiren de oldu, bu gayet doğal bir şey." dedi.

- "Eleştiri ve tartışmaların sınır ve kriterleri olmalı"

Kırbıyık, eleştirilerin, tartışmaların sınır ve kriterleri olması gerektiğinin altını çizdi.

Eleştiri yapanların kişilik haklarıyla, kurumların saygınlığıyla ilgili sorumlulukları olduğunu ifade eden Kırbıyık, "Dün bir siyasi partimizce Keşan İlçe Başkanlığında bir toplantı yapıldı. Şimdi bir görüşe karşı çıkmak çok doğal, ama bunu yaparken de 'yağma', 'talan', 'peşkeş çekme', 'rant'... Değerli arkadaşlar ne oluyoruz?" diye sordu.

Fikre karşı çıkmanın, yeni modeller önermenin, fikrini söylemenin doğal olduğunu belirten Kırbıyık, şöyle devam etti:

"Ama bir ilin valisinin bir bölgeyle ilgili görüşlerinin altında 'yağma' aramak, 'talan' aramak ifadeleri dikkatle seçerek kullanmak istiyorum, bir özensizliktir, muhataplarımıza yakıştıramıyoruz. Ben burada kamu kurumlarının en üst yöneticisiyim. Siyasi tartışmaların içinde bir aktör değilim. Bundan uzak durmak için de elimden geldiğince özen gösteriyorum ancak bu sorumluluk sadece bana ait değil siyasi aktörlerin de bu sorumluluğu özenle taşıması lazım. Eğer bir valinin önerisiyle ilgili bir tartışma yapılacaksa burada söylenecek ifadelerin belli çizgiler içinde kalması, hem kişilik hakları için son derece önemlidir hem de o kurumların saygınlığı açısından."

Kırbıyık, kendisinden önce çok vali geldiğini, kendisinden sonra da çok vali geleceğini bu nedenle Edirne Valiliğinin kurumsal saygınlığının korunmasının kendisi kadar siyasi aktörlerin de görevi olduğunu vurguladı.

- "Türkiye bir hukuk devletidir"

Bir gazetecinin, bölgedeki bir işletmecinin İl Özel İdaresinden ruhsat alamadığı iddialarına yönelik sorusuna ise Vali Kırbıyık, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak cevap verdi.

Kuralların hukuk düzeni içinde belirlendiğini ifade eden Kırbıyık, şunları söyledi:



"Videolar çekiliyor, basın toplantıları düzenleniyor. En çok videoyu çeken, en çok basın açıklamasının haklı olduğu bir düzende yaşamıyoruz. Hukuksal açıdan herkesin uyması gereken kurallar bellidir. Bir ifade var 'iki tane ultra lüks villa var, şöyle oluyor, böyle oluyor, ona müdahale ediliyor, buna edilmiyor' gibi, bu iddianın sahibi de biliyor ki, bu iki villa da Edirne sınırları içinde değil, Çanakkale sınırları içinde. Çanakkale ilinin tartışması Çanakkale'de yapılabilir. Edirne ilinde yapılması ne ahlaki, ne vicdani ne de doğrudur."

Kırbıyık, yapılan denetimlerde kıyı bozmaları, işletme ruhsat eksiklikleri görüldüğünü, bununla ilgili işlemlerin yapıldığının altını çizerek, hukuk çerçevesinde devam eden iş ve işlemlerle ilgili yargıya başvurabileceğini ifade etti.





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