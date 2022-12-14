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EDİRNE (AA) - MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, vatandaşları evinde ziyaret etti.

Tercan, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Komşum nasılsın ?" temalı ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Barutluk Mahallesi'nde yaşayan Celal Okşaş ve ailesini ziyaret ettiklerini aktaran Tercan, vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemeye devam edeceklerini kaydetti.

- Hoş Geldin Bebek Projesi

Keşan Belediyesince başlatılan Hoş Geldin Bebek Projesi sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerinin bebeği olan aileleri evlerinde ziyaret ettiği belirtildi.

Yetkililerin ziyarette Yasemin ve Yılmaz Oral'ın kızları Hilal, Nuran ve Muhammet Emre Yumlu'nun oğulları Zafer Ensar, Bedriye ve İsa Kocakurt'un kızları Amine, Simge ve Çağlar Balkan'ın oğulları Marsel'e bebek hediyelerini teslim ettiği kaydedildi.

- Keşan'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesince ilçede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin toplu konut anlamında en eski ve en büyük yerleşim bölgelerinden olan Özgün Yapı'da çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Özgün Yapı'da daha önce yaşanan altyapı sorununun kökünden çözüldüğü aktarılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza hem altyapı hem de yol ve kaldırım ile peyzaj düzenlemeleri ile muhteşem bir üstyapı hazırladık. Şehrimizin ihtiyaç duyulan her bölgesinde kalıcı çözümler üretiyor, şehrimizi güzel günlere birlikte hazırlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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