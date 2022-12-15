Edirne'de hafif ticari araçların çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

R.K'nin kullandığı 34 BTY 97 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan Mahallesi'nde S.U. idaresindeki 17 LM 606 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Yola savrulan araçlara çarpmamak için manevra yapan A.G'nin kullandığı otomobil de bariyerlere çarptı.

Kazada R.K'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan G.D. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.