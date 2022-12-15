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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Edirne Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık'ı Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar ve şube müdürleri karşıladı.

Vali Kırbıyık, ziyarette, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar dolayısıyla tebrik etti.

- Edirne'de okullaşma oranı

Edirne'de okul öncesi okullaşma oranının 2022/2023 eğitim-öğretim yılında yüzde 99,21'e ulaştığı belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne'de okul öncesi okullaşma oranının her geçen yıl hızla yükseldiği kaydedildi.

2021/2022 eğitim-öğretim yılında yüzde 91,25 olan okul öncesi okullaşma oranının 2022/2023 eğitim-öğretim yılında yüzde 99,21'e ulaştığı belirtilen açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından, çocuklarımızın gelişimi açısından son derece önemli olan okul öncesi eğitime hassasiyetle yaklaşılmakta ve okul öncesi okullaşma oranının ülkemiz genelinde yüzde 100'e ulaşması için tüm imkanlar seferber edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da okul öncesi çağının bireyin fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimini tamamlandığı son derece önemli bir dönemi kapsadığını belirterek, okul öncesi okullaşma konusunda Edirne'de Milli Eğitim Bakanlığı eğitim politikaları doğrultusunda gerekli çalışmaların titizlikle yapılarak bugünkü duruma gelindiğini kaydetti.

Edirne'de okul öncesi okullaşma oranının, en kısa sürede yüzde 100'e çıkarılacağını belirten Arpacı, "Okul öncesine kayıtsız tek bir çocuğumuz dahi kalmayacak ve bu durum sürdürülebilir hale getirilecek." ifadelerini kullandı.

- Keşan heyeti Ankara'da ziyaretlerde bulundu

Keşan Belediye başkan yardımcıları, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Volkan Barış Göçmez'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye başkan yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu ve Tahir Özçınar ziyarette, dijital belediyecilik çalışmalarında Keşan Belediyesine verdiği destek dolayısıyla Göçmez'e teşekkür etti.

Balcı, zamanın, teknoloji zamanı olduğunu bilerek, Keşan Belediyesinin tüm sınırların kalktığı, değişim ve dönüşümlerin yaşandığı dünya düzenine ayak uydurduğunu kaydetti.

Ziyarette, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da yer aldı.





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