Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede dün Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelileri F.S, Y.Ö, M.G, B.S. ve H.A.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne sevk edilen terör örgütü mensupları, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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