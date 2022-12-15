Trakya Üniversitesi 80 ülkeden gelen öğrencilere eğitim veriyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin 80 ülkeden gelen uluslararası öğrencilere eğitim verdiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesine kayıt olup Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezinde Türkçe öğrenen Etiyopyalı öğrenciler, Prof. Dr. Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Tabakoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, üniversitenin 80 ülkeden gelen uluslararası öğrencilere eğitim verdiğini belirtti.

Coğrafi ve kültürel yakınlığından dolayı Trakya Üniversitesinin Balkanlarla yakın ilişkileri olduğunu fakat bu ilişkilerin sadece Balkanlarla sınırlı kalmadığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Biz büyük bir imparatorluğun mirasçısıyız. Kökleri Edirne'de olan ve dalları üç kıtaya uzanan medeniyetimizin ulaştığı tüm coğrafya bizim ilgi alanımızdır. Ülkemizin bir Afrika açılımı var. Etiyopya'nın Harar bölgesi Osmanlı mirası Harar Türklerinin yaşadığı bölge. Bugün Harar'dan gelen öğrencilerimiz, işte bu kültürel ve tarihi yakınlığın sonucu olarak üniversitemizi ve Türkiye'yi tercih etmişlerdir. Buradan gelen öğrencilerimizle bir arada olmaktan mutluyuz. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirecek, ülkemizin ve üniversitemizin birer kültür elçisi olarak mezun edeceğiz."

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