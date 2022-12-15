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Edirne Valisi Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yapımı süren bağlantı yolunda incelemelerde bulundu

AA

Edirne Valisi Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yapımı süren bağlantı yolunda incelemelerde bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Pazarkule Sınır Kapısı'nın yapımı devam eden 7,6 kilometrelik bağlantı yolunda incelemelerde bulundu.

Modernizasyon çalışmaları devam eden Pazarkule Sınır Kapısı'nda tek olan peron sayısı 3 giriş, 3 çıkış şeklinde olmak üzere 6'ya çıkarılacak. Gümrük sahasının 4 bin metrekare olan kullanım alanı ise 22 bin metrekareye kadar genişletilecek.

Yenileme çalışmaları sonrası modern bir görünüme kavuşacak olan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatı ve personel binaları da yer alacak.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Pazarkule Sınır Kapısı'na bağlanan kara yolunda incelemede bulundu.

Kırbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, otoyol ile sınır kapısı arasındaki 7,6 kilometrelik yol çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Yolun bir bölümünün kavşak dahil olmak üzere tamamlandığını belirten Kırbıyık, "Kalan kısımdaki çalışmalar da devam ediyor. Gelecek yıl itibarıyla inşallah önemli bir mesafe kat etmiş olacağız. Nitelikli güzel bir iş oluyor. Tamamlandığında ilimize büyük katkı sağlayacağını, katma değer üreteceğini değerlendiriyoruz. Yol ve gümrük kapısı bittiğinde hakikaten ülkemize yakışır şekilde Yunanistan hududundan giriş, çıkış yapmak isteyenlere güzel bir hizmet ve altyapı sağlamış olacağız" diye konuştu.

Kırbıyık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

-Edirne - Kırklareli kara yolundaki çalışmalar

Kırbıyık ve Çolak daha sonra 47 kilometrelik Edirne - Kırklareli kara yolundaki çalışmaları da inceledi.

Çift yön, bölünmüş olarak büyük bölümü tamamlanan kara yolunda kalan 12 kilometrelik kısmın da çalışmaların hızla sürdüğünü aktaran Kırbıyık, "Kalan kısmın gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Yolun tamamlanması her iki ilimizin ekonomik entegrasyonu, sosyal entegrasyonunu en üst seviyeye çıkaracak vatandaşlarımızın çok daha konforlu şekilde seyretmelerini sağlayacak." dedi.

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