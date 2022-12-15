Edirne'de gül yetiştiriciliğinin yeniden yaygınlaştırılması hedefleniyor

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EDİRNE (AA) - Tarihte gül bahçeleriyle ünlenmiş Edirne'de, gül yetiştiriciliğinin yeniden geliştirilmesi amacıyla eğitim başlatıldı.



Trakya Üniversitesi (TÜ) Havsa Meslek Yüksekokulu ve Havsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursuna katılan 20 kursiyer, gül yetiştiriciliği eğitimi alıyor.

Teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, yüksekokuldaki gül bahçesinde gül budama, çelik alma (bitkilerin gövde, dal, kök ve yapraklarından kesilerek hazırlanan parça) ve çelik dikme çalışması gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencilerinin müzik dinletisi eşliğinde çalışma yapan kursiyerler, hem Edirne gülcülüğünün tarihini hem de gül yetiştiriciliğini öğrendi.

TÜ Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne gülünün, doğduğu topraklarda yeniden yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Üniversite olarak bölgede unutulan tarımsal değerleri canlandırmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Tan, Edirne'nin tarihte gül bahçeleriyle ünlü bir kent olduğuna dikkati çekti.

Gül yetiştiriciliğinin gelir getirici bir faaliyet olduğunu dile getiren Tan, şunları kaydetti:

"Edirne için gül yetiştiriciliği önemli bir gelir kapısı olabilir. Kursiyerlerimize budamayı gösterdik. Alınan çeliklerin nasıl değerlendirileceğini, nasıl köklendirileceğini ve uygun ortamın hangi koşullarda oluşturulacağını anlattık. Kursiyerlerimize gül yağının nasıl çıkartıldığı konusunda bilgiler verdik. Çevremizde bir ışık yakmak, üreticilerimize kapı açmak için çalışıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla kursları alan üreticilerimiz, gül yetiştirmek için girişimlerde de bulunuyor."

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özkan Fidan ise kursiyerlerin hem teorik hem de uygulama eğitimi alarak gül yetiştirmeyi öğrendiklerini ifade etti.

Gül yetiştiriciliği kurslarını sürdürmeyi planladıklarını belirten Fidan, "Kursiyerlerimiz, Edirne'den Balkanlar'a giden, oradan tekrar Türkiye'ye dönen gülün yetiştirme süreçlerini öğreniyor. Dileyen kursiyerlerimiz gülleri çoğaltarak bahçe kurabilir, gülden gelir elde edecek faaliyetler yapabilirler." diye konuştu.

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