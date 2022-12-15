Trakya'da kasımda 3 bin 626 konut satıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya'da kasım ayında 3 bin 626 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğü, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde kasım ayında 117 bin 806 konut satıldı.

Edirne genelinde kasım ayında 593 konut, Tekirdağ'da 2 bin 506 konut, Kırklareli'nde ise 527 konut satışı gerçekleştirildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.