Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde şüphe üzerine A.N. ve S.K'yı durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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