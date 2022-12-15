Edirne'de 7 litre etil alkol ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 7 litre etil alkol ve çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında şüpheli A.A'nın Talatpaşa Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 7 litre etil alkol ve çok miktarda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Şüpheli A.A. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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