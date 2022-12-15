Edirne'de çok sayıda taklit ayakkabı ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, polis ekiplerince ünlü bir markanın taklidi çok sayıda ayakkabı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin iş yerlerinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, ünlü bir markanın taklidi 906 çift ve 17 tek ayakkabı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.





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