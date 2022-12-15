Edirneli balıkçıların Karadeniz'de yakaladığı köpek balığı pazarda sergileniyor

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EDİRNE (AA) - Edirneli balıkçıların Karadeniz'de yakaladığı "pamuk" cinsi köpek balığı, pazar tezgahında sergileniyor.



Balıkçılar, ağlarına takılan 1 metre 20 santimetre uzunluğunda 5,5 kilogram ağırlığındaki köpek balığını tezgahta sergilemeye başladı.

- Karadeniz'de yakalandı

Balıkçı Yusuf Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "pamuk" cinsi köpek balığını Karadeniz'de yakaladıklarını söyledi.

Çimen, "Ağlarımıza bu sefer köpek balığı takıldı. 1 metre 20 santimetre uzunluğunda. Sergiliyoruz, halkımızın dikkatini çekiyor. Dikkat çeksin diye tezgahımıza koyduk, satmıyoruz. Fotoğrafını çekiyorlar, ilgi gösteriyorlar, görüp korkanlar da var." dedi.

- "Köpek balığı ne arar Tunca'da be ya..."

Çarşıyı dolaşırken köpek balığını gören vatandaşlarla balıkçılar arasında ilginç diyaloglar da yaşandı.

Köpek balığını nerede yakaladınız sorusuna balıkçıların verdiği "Tunce Nehri'nde yakaladık" cevabına şaşıran vatandaşlardan Ahmet Uzel, "Köpek balığı ne arar Tunca'da be ya." diye karşılık vermesi çarşıda gülüşmelere neden oldu.



- "Küçük olduğu halde bile korkunç"

Köfteci Ahmet Çakay ise ilk kez köpek balığı gördüğünü belirterek, "Küçük olduğu halde bile korkunç. Ben köfteciyim bundan güzel köfte olurmuş balıkçılar söyledi." esprisini yaptı.

Vatandaşlardan Levent Tan da köpek balığının korkutucu olduğunu dile getirdi.





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