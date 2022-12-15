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EDİRNE (AA) - İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mütevelli heyet üyesi seçimleri yapıldı.

Kaymakamlığın toplantı salonunda yapılan seçimlerde, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Erkan Atalay, Paşaköy Muhtarı Şaban Bilir ve İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Koşan heyet üyeliğine seçildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Birsen Kötülüketmez, seçimlere katılanlara teşekkür etti.

- İpsala Ziraat Odası delege seçimleri 25 Aralık'ta yapılacak

İpsala Ziraat Odası Başkanlığı köy ve mahalle delege seçimlerinin 25 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, yaptığı açıklamada, 4 yılda bir yapılan delege seçimlerinin ardından meclis üyeliği ve yönetim kurulu seçimlerinin gerçekleştirileceğini söyledi.

Darcan, "İpsala merkez belde ve köylerinde toplam 31 delege seçilecek. Delegelerin seçilmesinden sonra şubat ayında meclis oluşacak. Meclis ise yönetim kurulunu seçecek." dedi.

















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