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EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Kadripaşa İlkokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okulda incelemede bulunan Arpacı, yapılan çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

Arpacı, öğretmenlerle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu. Derslikleri de gezen Arpacı, öğrencilerle sohbet etti.

- MHP'nin "Komşum Nasılsın" ev ziyaretleri

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, "Komşum Nasılsın" temalı ev ziyaretlerinin sürdüğünü bildirdi.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti. Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Tercan, çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretlerde ilgiyle karşılandıklarını belirten Tercan, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı olarak 'lider ülke Türkiye' hedefinde ilerliyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Edirne'de MHP milletvekili çıkarana kadar hiçbir arkadaşımız yorulmayacak ve durmayacaktır. Liderimizin emrinde, genel merkezimizin çatısı altında milletimizin ve hemşerilerimizin hizmetindeyiz."

- Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaretler sürüyor

Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Pınar, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Edirne ve Keşan'ın tanıtımı, birlik ve beraberliği için başarılı çalışmalar yürüttüğünü anlatan Helvacıoğlu, "Derneğimizle işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Dernek Başkanımız Pınar'a nazik ziyaretleri ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin yer aldığı hediyesi nedeniyle teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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