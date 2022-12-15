Edirne'de "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı düzenlendi

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi AK Gençlik Teşkilatı (UNİAK) koordinesinde "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı gerçekleştirildi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerin sorularını yanıtladı.

Kendi hayatından ve siyasi kariyerinden bahseden İba, gençlerin geleceğe güvenle hazırlanmalarına katkı sağlamak için böyle bir organizasyonun gerçekleştirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere değer verdiğini anlatan İba, "Gençler için burs imkanlarından tutun, kredi ve yurt imkanlarına kadar, yeni iş olanakları açmaktan tutun sporda sanatta teknolojide kültürde en medeni koşullara ulaşmaya kadar 20 yılı aşkın süredir milletinin başında böyle bir millet sevdalısı var. 'İlk oyum Erdoğan'a' diyen her biriniz, bu ülkenin geleceğisiniz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin Türkiye'nin kaderine yön vereceğini belirten İba, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Bir gencin "KYK faizlerinin silinmesiyle ilgili Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi iletmenizi istiyoruz" ifadesi üzerine İba, şunları kaydetti:

"Hem Edirne hem de Türkiye genelinde KYK yurtlarına yerleştirmede tarihi rekor kırdık. Kendi siyasi çıkarları için ürettikleri yalanlarla, gençlerimizi devletimize karşı doldurmaya çalışıyorlar. Hamdolsun hükümetimiz yine, yeniden ve her zaman gençlerinin yanında. Türkiye'nin yurt kapasitesi İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa'nın toplamından daha fazladır. Ayrıca KYK kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyon farkı olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden geri ödenmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 3 milyonu aşkın gencimiz adına gönülden teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kredi sorunu böylece kökten çözmüş olduk."

İba, AK Parti ailesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını belirtti.

"Seçimin ardından nasıl bir Türkiye olacak" sorusuna İba, "Savunma sanayinde tamamen bağımsız olmayı, yerli savaş uçağı yapmayı, yerli otomobilimizi yapmayı, Türk bayrağını uzayda dalgalandırmayı, yeni doğalgaz keşifleri yaparak Türkiye'ye enerji bağımsızlığını kazandırmayı, Türkiye'yi dünyanın üretim ve lojistik merkezi haline getirerek vatandaşımızın refahını artırmayı, sınırlarımız içinde ve dışında tek bir terörist bırakmamayı hedefleyen ve bunu başarma yolunda önemli adımlar atan bir Türkiye bizi bekliyor." yanıtını verdi.

Programa AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz, Trakya Üniversitesi AK Gençlik Teşkilatı (UNİAK) Başkanı İsa Vural ve yaklaşık 150 genç katıldı.

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