Trakya Üniversitesinde "Edirne mutfak kültürü" konuşuldu

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EDİRNE (AA) - Edirne mutfak kültürü araştırmacısı Müşerref Gizerler, Edirne mutfağının Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar ekseninde farklı kültürlerin buluşmasıyla oluştuğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Edirne Konferanslarında "Edirne mutfak kültürü" konuşuldu.

TÜ Merkez Kütüphane Recep Zogo Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kent mutfak kültürü hakkında sunum yapan araştırmacı Gizerler, Edirne'nin Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinden etkilendiğini ifade etti.

Gizerler, Edirne'nin Osmanlı hakimiyetine girmesinin ardından Anadolu kültürünün Rumeli kültürü ve gelenekleriyle buluştuğunu dile getirdi.

Bu buluşma ile yeni bir etkileşim sürecine girildiğini belirten Gizerler, şunları kaydetti:

"Etkileşim sürecinde yeni lezzetler kazandırılmış ve ortak lezzetler yaratılmıştır. Farklı inanç ve kültürlerin özel tatları, davranış kalıpları ve maddi unsurlarıyla tanışılmıştır. Yaşamın ve mutfağın içine alınan ve özgünlüğünün korunmasına imkan sağlayan anlayışla bütüncül olarak zengin bir Edirne mutfağının yaratılması sağlanmıştır. Bu durumda Edirne mutfak kültürünü, Türk mutfağının Orta Asya, Anadolu ve Balkanlar ekseni üzerinde farklı kültürel unsurlar ile buluşması olarak tanımlayabiliriz."

Gizerler, zengin bir kültürel birikime sahip olan kentin, mutfak kültürünün meydana gelmesinde göç hareketlerinin de etkili olduğunu belirtti.

Etkinliğe, TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.





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